Курские добровольцы получат статус ветеранов боевых действий

Поправка входит в состав законопроекта, который направлен на расширение правовых статусов для различных категорий граждан, принимающих участие в защите страны наряду с военнослужащими. Это касается бойцов добровольческих формирований, отставных офицеров ОВД и Росгвардии, сотрудников прокуратур и СК, лиц рядового и начальствующего составов противопожарных служб и органов принудительного исполнения.
Напомним, что в марте соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. Он поручил присвоить статус ветерана боевых действий всем категориям граждан, которые участвовали в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине.