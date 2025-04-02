Курские добровольцы получат статус ветеранов боевых действий

Российские добровольцы, участвующие в освобождении Курской области и боях за другие прилегающие к зоне СВО районы РФ, получат статус ветеранов боевых действий. Это предусмотрено поправкой ко второму чтению, которая 2 апреля будет поддержана комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ находится в распоряжении ТАСС.