Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курские добровольцы получат статус ветеранов боевых действий

Российские добровольцы, участвующие в освобождении Курской области и боях за другие прилегающие к зоне СВО районы РФ, получат статус ветеранов боевых действий. Это предусмотрено поправкой ко второму чтению, которая 2 апреля будет поддержана комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ находится в распоряжении ТАСС.

Источник: Life.ru

Поправка входит в состав законопроекта, который направлен на расширение правовых статусов для различных категорий граждан, принимающих участие в защите страны наряду с военнослужащими. Это касается бойцов добровольческих формирований, отставных офицеров ОВД и Росгвардии, сотрудников прокуратур и СК, лиц рядового и начальствующего составов противопожарных служб и органов принудительного исполнения.

Напомним, что в марте соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. Он поручил присвоить статус ветерана боевых действий всем категориям граждан, которые участвовали в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине.