Мэр Иркутска Руслан Болотов передал ордена Мужества семьям погибших участников СВО. Об этом сообщили в администрации. «За самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, их посмертно удостоены Владимир Бурдин, Василий Воронухин, Константин Горпашин, Илья Краснов, Алексей Куликов, Геннадий Парфенов, Михаил Пермяков, Юрий Хусаинов, Карен Погосян, Александр Шеховцев и Андрей Кузнецов», — говорится в сообщении. Кроме того, в Иркутске продолжается работа по увековечению памяти павших военнослужащих. На фасадах школ, где они учились, устанавливают мемориальные доски. В скором времени выйдет 1-й том Книги памяти героев. Ранее сообщалось о том, что ветеранам СВО помогут найти место в мирной жизни. В Иркутске разрабатывают систему реабилитации участников спецоперации.