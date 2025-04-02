Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Последняя личная встреча Путина и Вучича состоялась 25 ноября 2021 года во время визита последнего в Сочи. С начала военных действий на Украине президенты дважды созванивались — в октябре 2024 года и в марте этого года. В ходе последнего разговора Вучич подтвердил, что приедет в Москву 9 мая, на День Победы.