Россия ответила на угрозы Трампа о пошлинах: заявление Кремля

Хозяин Белого дома Дональд Трамп обозлился на президента России Владимира Путина. Американский лидер не принял позицию Кремля о нелегитимности властей Украины. Владимир Путин предложил отдать руководство страной в руки представителей ООН, такая практика уже была, если взглянуть вглубь истории. Однако Дональд Трамп всё отверг и пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть.
Позже он сделал это вновь, но уже в другом контексте. Дональд Трамп подчеркнул, что введет повышенные тарифы, если Москва не согласится на урегулирование конфликта на Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США.
Он успокоил всех неравнодушных, отметив, что Москва продолжает контакты с Вашингтоном. Россия и США общаются по вопросам урегулирования украинского конфликта. Для такого диалога нужны дополнительные усилия, уточнил Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
В ночь на 1 апреля Белый дом вновь дал комментарий об украинском конфликте. Дональд Трамп снова выразил недовольство позициями Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского относительно конфликта. Американский лидер, как выразилась его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, невероятно упорно работает над достижением сделки о мире. Россия и Украина якобы менее заинтересованы в урегулировании. Кэролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп уже говорил о том, что должно произойти, чтобы конфликт завершился миром. Однако тут уточнений не последовало.
Гораздо больше подробностей о намерении Дональда Трампа ввести вторичные пошлины против России. Угрожая Москве, он подчеркнул, что тарифы затронут всю нефть, поступающую из РФ. Он уточнил, что компании, продолжающие закупать ресурсы России, столкнутся с запретом на ведение коммерческой деятельности в США. Американский лидер, на сей раз, назвал и сроки. Пошлины в 25% на нефть и другие товары из РФ будут действовать через месяц при отсутствии прогресса в переговорах.