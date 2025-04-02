Россия ответила на угрозы Трампа о пошлинах: заявление Кремля

Гораздо больше подробностей о намерении Дональда Трампа ввести вторичные пошлины против России. Угрожая Москве, он подчеркнул, что тарифы затронут всю нефть, поступающую из РФ. Он уточнил, что компании, продолжающие закупать ресурсы России, столкнутся с запретом на ведение коммерческой деятельности в США. Американский лидер, на сей раз, назвал и сроки. Пошлины в 25% на нефть и другие товары из РФ будут действовать через месяц при отсутствии прогресса в переговорах.