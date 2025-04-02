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Губернатору Новосибирской области повысили зарплату

Точный размер новых окладов глав регионов не раскрывается.

Источник: Om1 Новосибирск

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал указ, согласно которому с 1 января 2026 года зарплаты глав регионов будут приравнены к выплатам вице-премьеров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, вознаграждение губернаторов состоит из трёх частей: ежемесячного денежного содержания, ежемесячного и ежеквартального поощрений. Все выплаты будут производиться из федерального бюджета.

Точный размер новых окладов глав регионов не раскрывается. С 2023 года и на период специальной военной операции декларации о доходах членов правительства и губернаторов не публикуются, а в дальнейшем эти данные будут обезличены.

При этом в федеральном бюджете на 2025 год на оплату труда премьер-министра Михаила Мишустина и его десяти заместителей заложено около 246 миллионов рублей.