Омск примет международный форум по устойчивому развитию ШОС

16 апреля Омск откроет свои двери для международного форума, посвящённого устойчивому развитию, который организует Шанхайская организация сотрудничества. В настоящее время активно ведётся подготовка к этому важному мероприятию, и основные организационные моменты уже обсуждены на уровне региональных властей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко в своём телеграм-канале.