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Омск примет международный форум по устойчивому развитию ШОС

В форуме примут участие главы российских регионов, а также гости из Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии.

Источник: Соцсети

16 апреля Омск откроет свои двери для международного форума, посвящённого устойчивому развитию, который организует Шанхайская организация сотрудничества. В настоящее время активно ведётся подготовка к этому важному мероприятию, и основные организационные моменты уже обсуждены на уровне региональных властей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко в своём телеграм-канале.

В числе ключевых задач, стоящих перед организаторами, находятся вопросы транспортного обеспечения, обеспечение безопасности участников, медицинское сопровождение, привлечение волонтёров и подготовка культурной программы.

2025 год был объявлен годом устойчивого развития в рамках инициатив ШОС, и проведение форума на эту тему стало значимым шагом, который поддерживается на федеральном уровне.

Уже скоро Омск станет центром притяжения для экспертов и лидеров, занимающихся вопросами устойчивого развития. Среди участников форума ожидаются главы российских регионов, зарубежные гости из Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии, а также представители Минэкономразвития России, Росстата и Счётной палаты. Также в мероприятии примут участие топ-менеджеры крупных банков и компаний.