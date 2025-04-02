«Прекращать ни в коем случае нельзя»: в РФ считают, что Путин будет отстаивать выдвинутые по Украине условия

«Мы не для того начинали спецоперацию, чтобы взять и прекратить ее. Все здравомыслящие люди понимают, что прекращать ни в коем случае нельзя, по крайней мере просто так. В июне 2024 года Путин делал заявление, от которого нужно отталкиваться: если о чем и договариваться, то после вывода ВСУ и всех, кто их поддерживает с наших территорий», — подытожил Александр Перенджиев.