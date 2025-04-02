«Прекращать ни в коем случае нельзя»: в РФ считают, что Путин будет отстаивать выдвинутые по Украине условия

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении боевых действий на Украине. Это его единственная цель. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы перейти к урегулированию украинского конфликта и установлению долгосрочного мира. Российский лидер не станет уступать Дональду Трампу в переговорах, предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, передает NEWS.ru.
Он считает, что хозяин Белого дома наносит ущерб Москве, пытаясь прекратить боевые действия на Украине. Это расслабляет народ. Россияне, напротив, по мнению политолога, должны напрячься и помогать бойцам.
«Мы не для того начинали спецоперацию, чтобы взять и прекратить ее. Все здравомыслящие люди понимают, что прекращать ни в коем случае нельзя, по крайней мере просто так. В июне 2024 года Путин делал заявление, от которого нужно отталкиваться: если о чем и договариваться, то после вывода ВСУ и всех, кто их поддерживает с наших территорий», — подытожил Александр Перенджиев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нынешнюю ситуацию на переговорах по Украине сложной. Однако контакты Москвы и Вашингтона продолжаются.