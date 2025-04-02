Axios: Маска и сотрудников DOGE могут обязать сдать тест на наркотики

Илона Маска могут обязать пройти тестирование на наркотики, такой же процедуре могут подвергнуть и его подчиненных из департамента эффективности правительства США (DOGE). Об этом пишет портал Axios со ссылкой на законопроект, подготовленный членом палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррил.
Законопроект предполагает установление стандарта тестирования на запрещенные вещества перед началом работы для «специальных правительственных сотрудников», причем при положительных результатах тестирования таких сотрудников предполагается отстранять от работы на год.
Издание называет проект «рискованным», но отмечает, что вероятность его стать законом высока.
Ранее акционеры и топ-менеджеры принадлежащих американскому бизнесмену Илону Маску компаний выразили серьезную обеспокоенность, узнав о том, что миллиардер регулярно употребляет различные запрещенные вещества. Более того, он неоднократно появлялся на корпоративных мероприятиях в состоянии наркотического опьянения.
После этих обвинений Маск заявил, что в его организме за три года не нашли следов наркотиков.
При этом биограф Илона Маска неожиданно высказался о сумасшествии миллиардера.