Axios: Маска и сотрудников DOGE могут обязать сдать тест на наркотики

Илона Маска могут обязать пройти тестирование на наркотики, такой же процедуре могут подвергнуть и его подчиненных из департамента эффективности правительства США (DOGE). Об этом пишет портал Axios со ссылкой на законопроект, подготовленный членом палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррил.