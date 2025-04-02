Глава РФПИ Дмитриев сообщил о реальном сопротивлении диалогу между Россией и США

«Возможно. Сопротивление диалогу между Россией и США реально — оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для прочной глобальной безопасности и мира?» — написал Дмитриев в соцсети X.