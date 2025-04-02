HS: ЕСПЧ потребовал от Финляндии разъяснений по закрытию границы с Россией

После начала боевых действий на Украине в 2022 году отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились. В мае 2023 года российское посольство в Хельсинки заявило, что двусторонние отношения разрушены по вине Финляндии. По мнению российских дипломатов, решающим фактором стало вступление Финляндии в НАТО. 4 апреля 2023 года года страна стала 31-м членом Североатлантического альянса. Президент Финляндии Сауле Ниинисте заверил, что членство страны в НАТО не направлено против России.