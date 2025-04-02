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Власти Башкирии поставили амбициозные задачи на грядущую пятилетку

Руководитель башкирского Кабмина Андрей Назаров, отчитываясь перед депутатами Госсобрания РБ, сообщил, что сегодня властям региона удалось достичь хороших экономических результатов.

Источник: РИА "Новости"

По словам Андрея Геннадьевича, «расти дальше, что называется, с высокой базы, — непростая, но достижимая задача».

Как отметил г-н Назаров, ключевым направлением в деятельности башкирского правительства было решение задач военной спецоперации, поддержка бойцов и их семей. На эти цели в прошлом году из казны республики выделили 13 млрд 400 млн рублей.

— В регионе действует 43 региональные меры поддержки — от санаторно-курортного лечения до льготной газификации, — подчеркнул г-н Назаров. — При этом пакет социальной поддержки мы постоянно расширяем.

Так, по словам председателя правительства РБ, в зону СВО Башкирия отправила 146 гуманитарных конвоев, общий вес груза которых превысил 15 тысяч тонн. Кроме того, республика продолжила помогать подшефным территориям в новых российских регионах. Так, в Мариуполе и Макеевке восстановили 56 жилых домов и социальных объектов, а в Красном Луче и Петровском отремонтировали около 200 объектов дорожной, инженерной, социальной инфраструктур и многоквартирных домов.

Кроме того, в регионе запустили кадровую программу «Герои Башкортостана», благодаря которой вернувшиеся домой участники СВО смогут не просто трудоустроиться и получать достойную зарплату, но и полноценно реализоваться.

По словам регионального премьер-министра, Башкирия отличается развитой социальной сферой. Объем финансирования здравоохранения за прошлый год превысил 110 млрд рублей. Провели капитальный ремонт в 68 объектах здравоохранения, установили 135 быстровозводимых модульных конструкций.

В регионе — самый низкий уровень износа санитарного транспорта за последние 25 лет. В прошлом году закупили 206 санитарных автомобилей, приобрели 8,5 тысячи единиц медицинского оборудования.

— Благодаря принимаемым мерам общая численность врачей, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 314 человек, — добавил Андрей Назаров. — Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, выросла более чем на 16 процентов и составила 6,6 человека на 10 тысяч населения. Это соответствует установленным федеральным целевым показателям.

В регионе продолжили открывать специализированные центры первичной медико-санитарной помощи, а также охраны репродуктивного здоровья подростков и детской эндокринологии. Так, в столице республики в больнице скорой медицинской помощи открылся центр мониторинга инсультов. Аналогов этого учреждения сегодня в стране нет.

Впервые в истории Башкирии врачи Республиканского центра детской онкологии и гематологии самостоятельно начали проводить пересадку костного мозга. В прошлом году провели три такие операции.

Также, по словам Андрея Назарова, удалось стабилизировать младенческую и детскую смертности и снизить материнскую.

— Скоро откроем новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, — добавил глава правительства. — Это существенно повысит уровень оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией.

Еще одно важное направление — развитие дорожно-транспортной логистики. За год в регионе привели в нормативное состояние 1220 километров автотрасс и ввели более 60 километров автодорог. Построили и отремонтировали 26 мостов и путепроводов.

В прошлом году завершили масштабный инфраструктурный проект «Восточный выезд» и ввели участок трассы М12 от границы с Татарстаном до города Дюртюли.

Андрей Назаров

Сейчас власти прорабатывают привлечение федерального финансирования на строительство новых мостов — Южного обхода в Кузнецовском Затоне, мостовых переходов в створе Интернациональной улицы и моста от Революционной улицы до примыкания к федеральной трассе Р-240.

Отдельный вопрос касается обновления общественного транспорта. На два млрд рублей приобрели 88 автобусов большого класса, которые ездят сейчас в Уфе и Нефтекамске.

Одной из национальных целей развития Башкирии, по словам Андрея Назарова, стала цифровая трансформация государственного управления, экономики и социальной сферы. За пять лет на развитие айти-отрасли из федерального бюджета удалось привлечь почти миллиард рублей. Широкополосным доступом к сети обеспечили более 14 тысяч человек в 24 малонаселенных пунктах. Также развернули комплексную систему мониторинга и противодействия кибератакам. Благодаря ей удалось предотвратить около 250 попыток взлома. Все массовые социально значимые услуги переведены в электронный вид.

В планах — установить пять новых базовых станций сотовой связи, обеспечивающих доступом в интернет еще 44 километров дороги на участке от Инзера до села Архангельское. Также обеспечить около 80 малых населенных пунктов с численностью до тысячи человек полноформатным доступом в интернет и оснастить более 440 школ системами видеонаблюдения и сетями.

Также Андрей Назаров остановился на спортивном развитии региона. В этом году в Башкирии планируют ввести в эксплуатацию пять спортивных объектов. — Завершим проектирование спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем и училищем олимпийского резерва, а также центра прогресса бокса и академии тенниса, — добавил он. — В следующем году приступим к их строительству. Главное, что только вместе, в единстве и сплочённости мы сможем сделать наше Отечество сильным, процветающим и непобедимым, а Башкортостан — лучшим регионом для жизни людей!