Он отметил, что фон дер Ляйен посвятила весь свой срок председательства противостоянию России и даже стремилась занять пост председателя НАТО, что подчеркивает ее безысходность. По его словам, связи между этими двумя организациями настолько сильны, что их становится трудно различить.