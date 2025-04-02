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Профессор Сакс: европейские политики безответственно говорят об Украине

По мнению профессора, европейская позиция по Украине не основана на здравом смысле.

Источник: Аргументы и факты

Европейские политики, включая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, испытывают отчаяние из-за своей неспособности повлиять на ситуацию в украинском конфликте, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью на YouTube.

Он отметил, что фон дер Ляйен посвятила весь свой срок председательства противостоянию России и даже стремилась занять пост председателя НАТО, что подчеркивает ее безысходность. По его словам, связи между этими двумя организациями настолько сильны, что их становится трудно различить.

Сакс также подчеркнул, что европейская позиция по Украине не основана на здравом смысле. Он считает, что политика Запада на протяжении многих лет подталкивала Украину к конфликту и продолжает это делать.

Профессор выразил мнение, что действия таких лидеров, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, которые говорят о возможности отправки солдат на Украину, являются безответственными и не учитывают возможное увеличение числа жертв.

Ранее помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что идея европейских политиков о развертывании войск на Украине выглядит привлекательной лишь на первый взгляд.