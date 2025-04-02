Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

— на третьего ребенка — сумма зависит от того, когда были рождены или усыновлены первые два ребенка. Если маткапитал на первых двух детей не оформлялся, выплата на третьего ребенка составит 912 162 рубля. Если первые два ребенка появились до 2007 года, а третий — после, то сумма выплаты может быть до 690 266 рублей.