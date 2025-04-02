Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

Что такое материнский капитал.
Материнский капитал — это программа госпомощи семьям с детьми, которая была введена с целью повышения рождаемости в стране. В 2025 году она продолжает действовать, предоставляя финансовую поддержку при рождении первого, второго и третьего ребенка.
Программа маткапитала стартовала 1 января 2007 года. На тот момент поддержка оказывалась за рождение второго или третьего ребенка. С 2020 года условия изменились: теперь право на выплаты распространяется и на первого ребенка, включая тех, которые были усыновлены.
Кому положен материнский капитал.
Материнский капитал может получить:
— женщина, родившая или усыновившая второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;
— женщина, родившая или усыновившая первого ребенка с 1 января 2020 года;
— мужчина, усыновивший второго или третьего ребенка после 1 января 2007 года;
— мужчина, усыновивший первого ребенка после 1 января 2020 года.
Если мать ребенка умерла или ее лишили родительских прав, отец может подать заявку на получение маткапитала.
Размер материнского капитала в 2025 году.
В 2025 году размер материнского капитала был проиндексирован на 9,5%. В зависимости от того, на какого ребенка оформляется помощь, сумма этой выплаты различается:
— на первого ребенка — 690 266 рублей (если ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2020 года).
— на второго ребенка — размер выплаты зависит от того, был ли ранее получен маткапитал на первого ребенка. Если маткапитал на первого ребенка был получен, выплата составит 221 895 рублей. Если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, сумма составит 912 162 рубля.
— на третьего ребенка — сумма зависит от того, когда были рождены или усыновлены первые два ребенка. Если маткапитал на первых двух детей не оформлялся, выплата на третьего ребенка составит 912 162 рубля. Если первые два ребенка появились до 2007 года, а третий — после, то сумма выплаты может быть до 690 266 рублей.
Кроме того, многодетные семьи, где третий или последующие дети родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года, могут получить дополнительную выплату в размере 450 000 рублей на погашение ипотечного кредита.
Как получить материнский капитал.
Сертификат на маткапитал выдается автоматически, без подачи соответствующего заявления. Информация поступает из органов ЗАГС в Соцфонд.
Если необходимо получить бумажный сертификат, можно обратиться в МФЦ или в СФР с соответствующими документами.
Необходимые документы для получения сертификата.
Для получения сертификата на бумажном носителе нужно предоставить:
— заявление о выдаче сертификата;
— свидетельства о рождении или решения суда об усыновлении детей;
— паспорт и СНИЛС;
— свидетельство о гражданстве ребенка, с которым появляется право на капитал;
— свидетельство о смерти матери (если она не может получить капитал).
Цели использования материнского капитала.
Средства материнского капитала можно использовать на:
— улучшение жилищных условий в России;
— образование детей;
— накопительную пенсию женщины;
— соцадаптацию детей-инвалидов;
— ежемесячную выплату на второго ребенка (с 1 января 2018 года).
Отказ в получении материнского капитала.
Возможные причины отказа:
— отсутствие российского гражданства у родителей;
— предоставление недостоверных сведений;
— лишение родительских прав;
— повторная попытка получить капитал.
Таким образом, материнский капитал — это значительная мера господдержки, которая помогает семьям с детьми улучшать качество жизни и решать различные финансовые вопросы.