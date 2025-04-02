Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.