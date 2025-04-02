Гросси заявил о намерении сменить Гутерреша на посту генсека ООН

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН после окончания мандата Антониу Гутерреша, пишет La Nacion.
По его словам, процесс отбора преемника Гутерреша пока не начался, он начнется в конце года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет опубликован соответствующий призыв.
«Я обдумываю это и обдумываю очень серьезно», — сказал Гросси.
Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что может посетить Российскую Федерацию в мае текущего года.