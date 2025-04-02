Позиция Лондона вполне понятна, учитывая все заявления премьера Кира Стармера. Распространение схемы на Россию было лишь делом времени. Не совсем ясна позиция президента Финляндии Александра Стубба. Глава государства то требует новых антироссийских санкций, то готовится дружить с Москвой. Финляндия уже планирует начать разговор об открытии финско-российской границы. Это может произойти к концу 2025 года. Сам Александр Стубб морально готовится к нормализации отношений с Москвой.