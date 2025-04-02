Лондон планирует распространить усиленный режим контроля не только на Иран, но и на Россию. Британия будет действовать по схеме FIRS. Она разработана для обеспечения контроля за иностранным влиянием. Такое заявление сделал заместитель председателя британского МВД Дэн Джарвис, выступая с речью в парламенте.
По его мнению, Москва якобы представляет угрозу национальной безопасности страны. Дэн Джарвис обвинил Россию во всех бедах Британии. Он заявил, что Москва участвовала в отравлении в Солсбери, подсылала шпионов и организовывала кибератаки. Причем некоторые пункты якобы имеют прямое отношение к британским чиновникам.
«В прошлом месяце я заявил о нашем намерении включить Иран в этот уровень схемы, и сегодня я могу объявить, что мы также включим туда Россию», — сказал Дэн Джарвис.
Зампред британского МВД перечислил лица, в отношении которых будут осуществлять особый контроль. Среди них президент России, члены правительства, представители всех ведомств. Кроме того, под схему попадут сотрудники спецслужб, полиции, судебных органов РФ. Британия отнесла в список и представителей партии «Единая Россия».
Все названные лица будут проходить особую регистрацию. Кроме того, вся их деятельность впредь декларируется. Схема FIRS вступит в силу 1 июля 2025 года.
Позиция Лондона вполне понятна, учитывая все заявления премьера Кира Стармера. Распространение схемы на Россию было лишь делом времени. Не совсем ясна позиция президента Финляндии Александра Стубба. Глава государства то требует новых антироссийских санкций, то готовится дружить с Москвой. Финляндия уже планирует начать разговор об открытии финско-российской границы. Это может произойти к концу 2025 года. Сам Александр Стубб морально готовится к нормализации отношений с Москвой.
С требованием объяснить причину закрытия границы с РФ к властям Финляндии обратился Европейский Суд по правам человека. Девять заявителей направили в суд жалобу, посетовав на нарушение прав финским правительством. Истцами стали эмигранты из России. Они не могут встретиться с родными или, например, получить пенсию.