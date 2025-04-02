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Захарова: Россия обсуждает усиление безопасности в Евразии с ШОС и БРИКС

РФ привлечет БРИКС, ШОС, ОДКБ, ССАГПЗ и АСЕАН к созданию системы безопасности в Евразии, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Аргументы и факты

Формируя структуру евразийской безопасности, Россия планирует расширять взаимодействие со странами, которые входят в БРИКС, ШОС, АСЕАН и ОДКБ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В вопросе построения архитектуры евразийской безопасности Россия стремится развивать диалог со всеми потенциальными участниками на континенте», — цитируют дипломата «Известия».

Москва ведет соответствующие переговоры как в двустороннем формате с соседними государствами и другими партнерами, так и в рамках интеграционных объединений с участием России — ОДКБ, ШОС, СНГ, ШОС, ССАГПЗ и АСЕАН, подчеркнула Захарова.

По её словам, после того как будущие очертания новой архитектуры безопасности в Евразии станут более четкими, можно будет рассмотреть возможность обсуждения опыта её формирования с партнерами по БРИКС, представляющими неевразийские регионы мира.

Ранее Захарова назвала водевилем историю со скандальным видео у посольства России.