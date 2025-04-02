Захарова: Россия обсуждает усиление безопасности в Евразии с ШОС и БРИКС

«В вопросе построения архитектуры евразийской безопасности Россия стремится развивать диалог со всеми потенциальными участниками на континенте», — цитируют дипломата «Известия».
Москва ведет соответствующие переговоры как в двустороннем формате с соседними государствами и другими партнерами, так и в рамках интеграционных объединений с участием России — ОДКБ, ШОС, СНГ, ШОС, ССАГПЗ и АСЕАН, подчеркнула Захарова.
По её словам, после того как будущие очертания новой архитектуры безопасности в Евразии станут более четкими, можно будет рассмотреть возможность обсуждения опыта её формирования с партнерами по БРИКС, представляющими неевразийские регионы мира.
Ранее Захарова назвала водевилем историю со скандальным видео у посольства России.