Экономист призвал приравнять зарплаты госслужащих

«В условиях дефицита кадров во всех сферах деятельности и необходимости сокращения неравенства между регионами имеет смысл рассмотреть унификацию зарплат госслужащих по всей стране», — передает слова Копейкина ТАСС. Он добавил, что это поможет улучшить ротацию кадров и привлечь квалифицированных специалистов в регионы с нехваткой кадров, а также сократит неравенство между регионами.