Экономист призвал приравнять зарплаты госслужащих

Достойная зарплата может стимулировать управленцев переезжать в менее благополучные регионы, считает Копейкин.
В России необходимо унифицировать зарплаты госслужащих по всей стране. С таким предложением выступил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.
«В условиях дефицита кадров во всех сферах деятельности и необходимости сокращения неравенства между регионами имеет смысл рассмотреть унификацию зарплат госслужащих по всей стране», — передает слова Копейкина ТАСС. Он добавил, что это поможет улучшить ротацию кадров и привлечь квалифицированных специалистов в регионы с нехваткой кадров, а также сократит неравенство между регионами.
Копейкин отметил, что достойная зарплата может стать эффективным стимулом для переезда управленцев в менее благополучные области. Президент РФ Владимир Путин уже приравнял зарплаты губернаторов к зарплатам вице-премьеров, что также подталкивает к обсуждению унификации доходов госслужащих, передает «Ридус». Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.