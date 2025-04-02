WP: Вашингтон оценит стоимость содержания Гренландии в составе США

Отмечается, что сотрудники бюджетного управления Белого дома изучают потенциальные издержки на интеграцию Гренландии в состав страны, а также возможные доходы от эксплуатации её природных ресурсов. При этом, как утверждает Washington Post, США рассматривают возможность предложить властям Гренландии более выгодные условия финансирования, чем Дания, которая ежегодно выделяет около 600 млн долларов на поддержку острова. По словам одного из неназванных американских чиновников, США могут увеличить эту сумму.