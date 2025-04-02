WP: Вашингтон оценит стоимость содержания Гренландии в составе США

Соединённые Штаты проводят оценку возможных финансовых затрат на содержание Гренландии в случае её присоединения. Вашингтон стремится определить экономические последствия такого шага и стоимость предоставления государственных услуг для населения острова. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на свои источники.
«Белый дом занимается расчётом стоимости для федерального правительства приобретения контроля над Гренландией… Чиновники администрации в последние недели начали анализировать финансовые аспекты включения Гренландии в состав США, включая расходы на обеспечение государственными услугами для её 58 тыс. жителей», — отмечается в публикации.
Отмечается, что сотрудники бюджетного управления Белого дома изучают потенциальные издержки на интеграцию Гренландии в состав страны, а также возможные доходы от эксплуатации её природных ресурсов. При этом, как утверждает Washington Post, США рассматривают возможность предложить властям Гренландии более выгодные условия финансирования, чем Дания, которая ежегодно выделяет около 600 млн долларов на поддержку острова. По словам одного из неназванных американских чиновников, США могут увеличить эту сумму.
«Обсуждается вопрос о том, какую экономическую выгоду получат США, если Гренландия станет их территорией… Какова будет стоимость её содержания в качестве части США?» — цитирует издание слова представителя администрации.
Источник рассказал, что среди гипотетических территориальных приобретений, таких как Канада или Панамский канал, президент Трамп считает Гренландию «наиболее доступной» целью. Тем не менее, присоединение острова не является приоритетом с точки зрения национальной безопасности США. Этот вопрос рассматривается как второстепенный, который может быть рассмотрен после разрешения украинского и палестино-израильского конфликтов, а также усилий по «сдерживанию» Ирана.
«Внутренние дискуссии свидетельствуют, что намерения администрации относительно приобретения Гренландии выходят за рамки личных размышлений президента и начинают влиять на формирование правительственной политики», — резюмирует Washington Post.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен собирается посетить Гренландию в ближайшие дни на фоне интереса США к острову. Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт назвала предстоящий визит «неуместным».