Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году

— В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы, — говорится в приказе.
Воинские сборы — мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
Основной целью воинских сборов являются повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК при мобилизации и укомплектовании их в военное время в районах комплектования.
Данные воинские сборы проводятся на ежегодной основе с 2007 года, продолжительностью до 30 дней.
— На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается средняя заработная плата, а неработающим — минимальная заработная плата за счет государства. Перевозка военнообязанных на сборы и обратно производится железнодорожным или автомобильным транспортом, а также обеспечение их питанием производится за счет средств Министерства обороны РК, — отметили в ведомстве.