Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году

Основной целью воинских сборов являются повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК при мобилизации и укомплектовании их в военное время в районах комплектования.