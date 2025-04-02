Лукашенко обратился к Путину, сказав про интенсивный политический диалог

Президент Беларуси, председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства Александр Лукашенко 2 апреля, в среду, обратился к президенту России Владимиру Путину, поздравил с Днем единения народов Беларуси и России и сказал про интенсивный политический диалог. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание, что интеграционный проект двух стран способствовал обретению бесценного опыта в различных сферах государственного строительства, формированию инструментов, которые позволили совместно решать широкий спектр зада любой сложности, раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик.
Александр Лукашенко подчеркнул, что последовательные шаги, связанные с обеспечением безопасности, равных прав граждан, поступательное наращивание как торгово-экономического, так и инвестиционного сотрудничества стали для Союзного государства надежной защитой от внешних угроз.
Президент Беларуси убежден, что интенсивный характер политического диалога, а также тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее оказывать содействие эффективной реализации документов, которые были приняты Высшим государственным советом в интересах народов Беларуси и России.
Глава государства 2 апреля 2025 года направил поздравления в адрес главы правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина, главе Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину, а также Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Ранее президент России Владимир Путин передал монеты белорусском паралимпийцу Талаю для памятника в Москве: «Собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье».
Тем временем МИД призвал белорусов к осторожности из-за политической ситуации в Южной Корее.
Кстати, «Белтелеком» предупредил об отключении телевидения и радио со 2 апреля.