ВС Китая отработали рядом с Тайванем удары по целям, имитирующим порты

Учения, получившие название «Strait Thunder-2025A», проходили в центральной и южной частях Тайваньского пролива. В ходе учений были проведены прицельные удары по учебным целям, которые имитировали ключевые порты и энергетические объекты. Ши И отметил, что учения прошли успешно и достигли поставленных целей.