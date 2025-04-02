ВС Китая отработали рядом с Тайванем удары по целям, имитирующим порты

В Восточно-Китайском море, которое омывает северное побережье Тайваня, прошли учения с участием вооружённых сил Китая. Об этом сообщил Ши И, официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Учения, получившие название «Strait Thunder-2025A», проходили в центральной и южной частях Тайваньского пролива. В ходе учений были проведены прицельные удары по учебным целям, которые имитировали ключевые порты и энергетические объекты. Ши И отметил, что учения прошли успешно и достигли поставленных целей.
«Были нанесены прицельные удары по учебным целям, имитирующим ключевые порты и энергетические объекты», — сказал Ши И.
Ранее сообщалось, что учения являются серьёзным предупреждением и мощным сдерживающим фактором для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня.