Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам, заявил Лукашенко

Современная жизнь убедительно демонстрирует, что только сообща мы сможем успешно противостоять вызовам времени. Великая Победа, 80-летие которой мы будем отмечать совсем скоро, доказала неоспоримую истину: пока мы вместе — мы несокрушимы.