Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам, заявил Лукашенко

МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Минск и Москва лишь вместе могут противостоять вызовам, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран.
Современная жизнь убедительно демонстрирует, что только сообща мы сможем успешно противостоять вызовам времени. Великая Победа, 80-летие которой мы будем отмечать совсем скоро, доказала неоспоримую истину: пока мы вместе — мы несокрушимы.
По словам Лукашенко, две страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, вобравшие в себя величие общих побед, бремя тяжких испытаний, горечь неимоверных потерь и радость созидания.
«Второе апреля — знаковая для белорусов и россиян дата, ставшая символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, многочисленными родственными и семейными узами», — пояснил президент.
Он отметил, что благополучие людей — приоритет интеграционного проекта. Его незыблемой основой остаются равные права, социальные гарантии, свобода выбора и доступ к качественным услугам в медицине, образовании, пенсионному обеспечению. Единое образовательное, информационное, культурное пространство позволяет каждому гражданину Белоруссии и России чувствовать себя частью большого целого — общего Отечества, уверен Лукашенко.
«Сегодня мы вместе строим наше будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку. Реализация масштабных союзных программ, кооперация в сферах экономики, науки и технологий открывают для белорусско-российского партнерства новые, практически безграничные горизонты возможностей. Успехи в атомной энергетике, космических исследованиях, машиностроении и микроэлектронике стали важными ступенями на пути к достижению технологического суверенитета и импортонезависимости», — добавил белорусский лидер.
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».