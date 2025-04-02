Паслер рассказал, можно ли ходить в свердловские леса в пожароопасный сезон

Как рассказал Денис Паслер в своем Telegram-канале, посещение лесов не запрещено, однако не стоит забывать о правилах пожарной безопасности при использовании открытого огня. Так, мангалы нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек, при этом в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы. Место открытого огня — минимум 50 метров от постройки и 100 метров от кромки леса.