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Председатель Сената Олий Мажлиса встретилась с послом России в Узбекистане — что обсудили

Мальгинов: Участие российской делегации в юбилейной Ассамблее МПС свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Узбекистаном и РФ.

Источник: Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Речь шла о перспективах развития многосторонних стратегических отношений между Узбекистаном и Россией.

Также, в рамках подготовки к предстоящей 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза в Узбекистане, обсудили меры по углублению и расширению взаимодействия между парламентами двух стран.

«Олег Мальгинов отметил участие российской делегации в юбилейной Ассамблее МПС, подчеркнув, что это является свидетельством укрепления стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией», — говорится в сообщении.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран.