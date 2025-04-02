Председатель Сената Олий Мажлиса встретилась с послом России в Узбекистане — что обсудили

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Речь шла о перспективах развития многосторонних стратегических отношений между Узбекистаном и Россией.
Также, в рамках подготовки к предстоящей 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза в Узбекистане, обсудили меры по углублению и расширению взаимодействия между парламентами двух стран.
«Олег Мальгинов отметил участие российской делегации в юбилейной Ассамблее МПС, подчеркнув, что это является свидетельством укрепления стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией», — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность продолжить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран.