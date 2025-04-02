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Миршаймер: Запад потерпел поражение на Украине, нужно срочно идти на сделку

Достижение взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном станет отправной точкой на пути к миру на Украине, заявил профессор Джон Миршаймер.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в курсе происходящего на Украине и стремится к скорейшему мирному урегулированию. Об этом рассказал профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер на видеохостинге YouTube.

Он назвал первоочередной задачей для главы США — налаживание взаимопонимания с Россией. По его мнению, Трамп понимает, что Запад потерпел неудачу в украинском конфликте, и для исправления ситуации нужно «срочно заключать сделку».

Достижение взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном станет отправной точкой на пути к миру на Украине, уточнил Миршаймер.

«Самым сложным будет заставить Европу и Украину согласиться с условиями. Это необходимо для того, чтобы мир был долгим и прочным», — подытожил американский эксперт.

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы российский лидер положительно оценил предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на месяц и дал соответствующие указания военным. Позже Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной инициативы о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС России смогут уничтожить на Украине любые иностранные войска.