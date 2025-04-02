Миршаймер: Запад потерпел поражение на Украине, нужно срочно идти на сделку

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы российский лидер положительно оценил предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на месяц и дал соответствующие указания военным. Позже Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной инициативы о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.