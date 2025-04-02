Лукашенко сказал про символ подлинного братства 2 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля 2025 года поздравил с Днем единения нардов Беларуси и России и сказал про символ подлинного братства. Об этом информирует пресс-служба президента.
Александр Лукашенко в поздравлении подчеркнул, что 2 апреля является для белорусов и россиян знаковой датой, которая смогла стать символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, а также многочисленными родственными и семейными узами.
Президент заметил, что два народа связывают многолетние традиции дружбы, взаимовыручки, которые вобрали в себя величие общих побед, горечь неимоверных потерь, бремя тяжких испытаний, радость созидания.
— Сегодня мы вместе строим наше будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку, — заявил глава государства.
По словам Лукашенко, реализация масштабных союзных программ, кооперация в сферах экономики, науки, технологий открывают новые и практически безграничные горизонты возможностей. Он акцентировал внимание, что успехи в атомной энергетике, космических исследованиях, микроэлектронике, машиностроении стали важными ступенями на пути к достижению технологического суверенитета и импортонезависимости.
Президент заверил, что благополучие людей является приоритетом интеграционного проекта. Он обратил внимание, что равные социальные гарантии, права, свобода выбора, доступ к качественным услугам в медицине, образовании, пенсионному обеспечению остаются его незыблемой основой.
Глава государства добавил, что единое культурное, образовательное, информационное пространство дает каждому гражданину Беларуси и России чувствовать себя частью большого целого — общего Отечества.
Современная жизнь убедительно демонстрирует, что только сообща мы сможем успешно противостоять вызовам времени, — подчеркнул Лукашенко.
— Великая Победа, 80-летие которой мы будем отмечать совсем скоро, доказала неоспоримую истину: пока мы вместе — мы несокрушимы, — акцентировал внимание глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину, сказав про интенсивный политический диалог.
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