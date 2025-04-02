Лукашенко сказал про символ подлинного братства 2 апреля

Александр Лукашенко в поздравлении подчеркнул, что 2 апреля является для белорусов и россиян знаковой датой, которая смогла стать символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, а также многочисленными родственными и семейными узами.