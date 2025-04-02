Алексей Орлов: Вероятность подтоплений в этом году не высока

В мэрии Екатеринбурга прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Присутствующие обсудили возможность паводка. В этом году по подсчетам экспертов объем паводка к городским хранилищам составит 108 миллионов кубометров.
— Зима была малоснежной, поэтому вероятность подтоплений в этом году не высока, — отметил мэр города Алексей Орлов.
Между тем директор Департамента благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова отчиталась, что 17 гидротехнических сооружений Екатеринбурга готовы к пропуску паводка. Операторы плотин будут доступны по телефону круглые сутки, аварийные бригады на случай ЧС укомплектованы.
Также готовы и прочищены 2 километра ливневой канализации.