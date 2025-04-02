Алексей Орлов: Вероятность подтоплений в этом году не высока

В мэрии Екатеринбурга прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Присутствующие обсудили возможность паводка. В этом году по подсчетам экспертов объем паводка к городским хранилищам составит 108 миллионов кубометров.