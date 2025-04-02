Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Орлов: Вероятность подтоплений в этом году не высока

Власти Екатеринбурга оценили объемы паводка.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Екатеринбурга прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Присутствующие обсудили возможность паводка. В этом году по подсчетам экспертов объем паводка к городским хранилищам составит 108 миллионов кубометров.

— Зима была малоснежной, поэтому вероятность подтоплений в этом году не высока, — отметил мэр города Алексей Орлов.

Между тем директор Департамента благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова отчиталась, что 17 гидротехнических сооружений Екатеринбурга готовы к пропуску паводка. Операторы плотин будут доступны по телефону круглые сутки, аварийные бригады на случай ЧС укомплектованы.

Также готовы и прочищены 2 километра ливневой канализации.