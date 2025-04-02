У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества — Аксенов

«Хочу особо отметить деятельность белорусской общины Крыма, которая вносит существенный вклад в развитие нашего региона, — добавил Аксенов. — В 2014 году белорусы вместе с представителями всех народов полуострова выступили против государственного переворота в Киеве, за воссоединение с Россией. И сегодня мы вместе строим наш российский Крым».