Принимать на службу в полицию будут по-новому

Так, говорится, что прием на службу в ОВД на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава осуществляется через первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования МВД путем зачисления в кадры аппарата МВД, подразделений ОВД, организаций образования МВД посредством информационной автоматизированной базы данных (информационной системы). Назначение на должность производится в течение одного месяца со дня зачисления в кадры без установления испытательного срока.