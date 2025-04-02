Ночью Россию атаковали 93 беспилотника. Военная операция, день 1134-й

08:44 Беспилотники ВСУ атаковали стоянку и дорогу в Новой Каховке, пострадали трое мужчин, сообщил глава округа Виталий Гура.
08:30 Около 70−80 колумбийцев в рядах ВСУ ликвидировали в ходе конфликта на Украине, рассказал РИА Новости посол страны в России Эктор Исидро Аренас Нейра.
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08:20 Владимир Зеленский выразил надежду, что вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus.
08:17 ВСУ кассетными боеприпасами атаковали поселок Победа (Центрально-Городской район Горловки), сообщил глава городского поселения Иван Приходько.
08:15 В тексте потенциального соглашения Украины с США о добыче полезных ископаемых нет и не было вопроса о членстве в НАТО, заявил Владимир Зеленский. Ранее президент Дональд Трамп отмечал, что Украина не вступит в альянс и Зеленский это понимает.
08:11 Переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа могут состояться на этой неделе в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN.
«Может быть. Сопротивление в диалоге между США и Россией — реально. Оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми установками. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для глобальной безопасности?» — прокомментировал в соцсети X публикацию Дмитриев.
08:08 ❗️ Многоквартирный жилой дом в центре Курска получил повреждения в результате атаки украинских дронов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
«Обломки сбитого дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки по улице Чехова. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, однако было принято решение об отселении 60 жителей подъезда на время работы пиротехников», — уточнил он.
Около двух часов ночи пиротехники проверили отселенный подъезд, взрывоопасных предметов там не оказалось. Жители начали возвращаться домой.
08:03 ⚡️ В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника, из них 87 — над территорией Курской области, четыре — над Ростовской областью и два — над Белгородской областью.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1134-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.