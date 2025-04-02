Ночью Россию атаковали 93 беспилотника. Военная операция, день 1134-й

«Может быть. Сопротивление в диалоге между США и Россией — реально. Оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми установками. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для глобальной безопасности?» — прокомментировал в соцсети X публикацию Дмитриев.