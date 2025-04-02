Марат Хуснуллин рассказал о строительстве обхода Адлера

В своем telegram-канале заместитель председателя Правительства РФ отметил, что дорожники уже закончили расширение габарита существующего путепровода дороги А-149 Адлер — Красная Поляна. Скоро на этом участке начнется укладка асфальта по специальной технологии, благодаря которой обеспечивается устойчивость покрытия.
Хуснуллин подчеркнул, что обход Адлера станет составной частью автодороги, соединяющей трассу М-4 «Дон» с Сочи. По мнению зампреда правительства, это позволит сократить время до аэропорта Сочи и горного кластера, а также улучшить экологическую обстановку.
Напомним, стало известно о строительстве 1-го этапа Восточного подъезда к Краснодару. В 2027 году строительство первого этапа Восточного подъезда будет завершено. На эти цели выделили 4,6 млрд рублей.