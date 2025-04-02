Марат Хуснуллин рассказал о строительстве обхода Адлера

Хуснуллин подчеркнул, что обход Адлера станет составной частью автодороги, соединяющей трассу М-4 «Дон» с Сочи. По мнению зампреда правительства, это позволит сократить время до аэропорта Сочи и горного кластера, а также улучшить экологическую обстановку.