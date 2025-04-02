Главные новости 2 апреля 2025 года

В Великобритании ввели в действие Систему регистрации иностранного влияния, которая подразумевает декларирование работы на другие государства, в том числе на Россию. В случае отказа от регистрации нарушителю грозит тюремный срок. Предупреждать власти о сотрудничестве с российскими структурами придется с 1 июля.