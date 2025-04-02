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Главные новости 2 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 2 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 апреля 2025 года.

В Британии ввели регистрацию для сотрудничающих с Россией

Источник: AP 2024

В Великобритании ввели в действие Систему регистрации иностранного влияния, которая подразумевает декларирование работы на другие государства, в том числе на Россию. В случае отказа от регистрации нарушителю грозит тюремный срок. Предупреждать власти о сотрудничестве с российскими структурами придется с 1 июля.

После атаки украинских БПЛА в Таганроге объявили режим ЧС

Источник: Новости Таганрога

В ночь на 2 апреля российские силы ПВО сбили и нейтрализовали 93 беспилотника ВСУ над Белгородской, Курской и Ростовской областями. В Курске обломки БПЛА рухнули на многоэтажный дом. В Таганроге при падении дронов повреждены жилые здания, два человека получили ранения, в городе действует режим ЧС.

Скончался американский актер Вэл Килмер

Источник: AP 2024

Актер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», умер от пневмонии. Артисту было 65 лет. В общей сложности Вэл Килмер снялся почти в сотне фильмов. В 2014 году он перенес онкологическое заболевание, потерял способность говорить, но продолжал участвовать в проектах Голливуда.

Сенатор-демократ в США побил рекорд по самой длинной речи

Представитель демократической партии в Сенате США Кори Букер выступал с критикой президента Дональда Трампа и его команды в течение 24 часов 18 минут. Политик побил предыдущий рекорд сенатора-демократа Строма Термонда, установленный в 1957 году. Букер — второй афроамериканец в Сенате после Барака Обамы.

Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Второй мировой войне

Президент Сербии Александр Вучич сделал скандальное заявление — он сказал, что республика своими силами освободилась от немецко-фашистских захватчиков. Политик отметил, что помощь от СССР была, но она была ограничена, поэтому освобождение «в основном» обеспечила сербская армия.