Главные новости 2 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 апреля 2025 года.
В Британии ввели регистрацию для сотрудничающих с Россией
В Великобритании ввели в действие Систему регистрации иностранного влияния, которая подразумевает декларирование работы на другие государства, в том числе на Россию. В случае отказа от регистрации нарушителю грозит тюремный срок. Предупреждать власти о сотрудничестве с российскими структурами придется с 1 июля.
После атаки украинских БПЛА в Таганроге объявили режим ЧС
Скончался американский актер Вэл Килмер
Актер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», умер от пневмонии. Артисту было 65 лет. В общей сложности Вэл Килмер снялся почти в сотне фильмов. В 2014 году он перенес онкологическое заболевание, потерял способность говорить, но продолжал участвовать в проектах Голливуда.
Сенатор-демократ в США побил рекорд по самой длинной речи
Представитель демократической партии в Сенате США Кори Букер выступал с критикой президента Дональда Трампа и его команды в течение 24 часов 18 минут. Политик побил предыдущий рекорд сенатора-демократа Строма Термонда, установленный в 1957 году. Букер — второй афроамериканец в Сенате после Барака Обамы.
Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Второй мировой войне
Президент Сербии Александр Вучич сделал скандальное заявление — он сказал, что республика своими силами освободилась от немецко-фашистских захватчиков. Политик отметил, что помощь от СССР была, но она была ограничена, поэтому освобождение «в основном» обеспечила сербская армия.