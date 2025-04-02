Кондратьев поздравил кубанцев с Днем единения народов России и Беларуси, сообщает пресс-служба администрации региона.
Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край и Беларусь поддерживают партнерские отношения в сфере машиностроения, сельском хозяйстве и промышленности.
«Нас объединяет не только общая история, но и большие планы на будущее. Уверен, мы и дальше будем участвовать в совместных проектах на благо наших народов. Пусть дружба крепнет, а партнерство приведет к новым успехам», — написал в своих соцсетях губернатор.
Напомним, первое соглашение о сотрудничестве между Кубанью и Беларусью было подписано в 2002 году. В настоящее время развивается ряд совместных проектов, например, развитие российско-белорусского комбайнового завода «Кубань» в Усть-Лабинске, строительство мультибрендового торгово-сервисного центра «BELARUS» в Краснодаре. Кроме того, два года назад была запущена сборка комбайнов из машинокомплектов белорусского предприятия «Гомсельмаш».