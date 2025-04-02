Кондратьев поздравил кубанцев с Днем единения народов России и Беларуси

Напомним, первое соглашение о сотрудничестве между Кубанью и Беларусью было подписано в 2002 году. В настоящее время развивается ряд совместных проектов, например, развитие российско-белорусского комбайнового завода «Кубань» в Усть-Лабинске, строительство мультибрендового торгово-сервисного центра «BELARUS» в Краснодаре. Кроме того, два года назад была запущена сборка комбайнов из машинокомплектов белорусского предприятия «Гомсельмаш».