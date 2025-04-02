На ремонт в шести вузах Молдовы Министерство образования выделит 17 млн леев

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. В шести университетах Молдова будет проведен ремонт некоторых учебные корпусов и общежитий за счет дополнительного финансирования в размере 17 миллионов леев, предоставленного Министерством образования и исследований.
Так, Молдавский государственный университет получит 3,36 миллиона леев на ремонт общежития № 19 и благоустройство университетского бассейна.
Технический университет Молдовы получит дополнительно 4,1 миллиона леев, на которые проведет ремонт и оснащение учебных аудиторий факультета ветеринарной медицины. Также вуз сможет приобрести компьютеры и планшеты, оснащенные программным обеспечением для учебных программ по специальностям «Анимация» и «Дизайн игр».
Академия экономических наук на три миллиона леев оборудует и установит фотоэлектрическую систему на крыше учебных корпусов, а также на завершит работы по теплоизоляции и ремонту общежития № 4.
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ на общую сумму в 3,9 миллиона леев на ремонт первого этажа учебного корпуса № 2 и закупит технологическое обеспечение для учебных программ по курсам «Анимация» и «Дизайн игр».
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо получит 1,5 миллиона леев на закупку и установку системы фотоэлектрических панелей мощностью 100 кВт для Центра инноваций и трансфера технологий Nortek.
Комратский государственный университет на один миллион леев заменит системы отопления, водоснабжения и канализации в студенческом общежитии.
Помимо этого Минобразования выделит в этом году два миллиона леев на финансирование студенческих проектов.
Все получатели дополнительного финансирования были отобраны на конкурсной основе, уточнили в министерстве.