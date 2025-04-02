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Новым пресс-секретарем МИД стал Руслан Варанков

Руслан Варанков сменил на посту Анатолия Глаза, которого президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом в Турции и по совместительству в Ираке.

Источник: МИД Беларуси

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Пресс-секретарем МИД назначен Руслан Варанков, сообщили в среду во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

Как отметили в МИД, Варанков является дипломатом с большим опытом и впечатляющим послужным списком.

«Более 15 лет в системе МИД, занимал важные должности в консульском, договорно-правовом управлении, а также в главном управлении Азии, Африки и Латинской Америки», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Также Варанков в посольстве в США, представительстве при ООН в Нью-Йорке и до недавнего времени — генконсулом Беларуси во вьетнамском Хошимине.