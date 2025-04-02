Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Соловьев высказался о губернаторе Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля, ФедералПресс. В Москве прошел финансовый форум ПСБ «Просто капитал». В мероприятии принял участие губернатор Алексей Текслер. Во время мероприятия известный журналист Владимир Соловьев выразил ему свое восхищение.

Источник: РИА "Новости"

«Обращаясь к Алексею Текслеру, модератор форума Владимир Соловьев отметил, что результаты, которые показывает экономика Челябинской области, впечатляют», — сообщают в правительстве Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер рассказал, что основной упор в регионе делается на традиционные отрасли: металлургию, машиностроение, приборостроение и переработку. Отдельное внимание уделяется оборонной промышленности и внедрению инноваций. По словам Текслера, в регионе действует комплексная стратегия, включающая помощь малому и среднему бизнесу.