Владимир Соловьев высказался о губернаторе Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер рассказал, что основной упор в регионе делается на традиционные отрасли: металлургию, машиностроение, приборостроение и переработку. Отдельное внимание уделяется оборонной промышленности и внедрению инноваций. По словам Текслера, в регионе действует комплексная стратегия, включающая помощь малому и среднему бизнесу.