Филат раскрыл цели финансовой поддержки Западом Молдавии

По его словам, эта хроническая политика жесткой экономии в инвестиционной сфере привела к ускоренной деградации государственных услуг и инфраструктуры. «Основной причиной массовой депопуляции являются плохие условия жизни. Страна, которая не инвестирует в свое будущее, не имеет будущего… В абсолютном выражении неполученные инвестиции из Национального публичного бюджета за последние 11 лет составляют 38 миллиардов леев (2,12 миллиарда долларов — ред.) в ценах 2025 года. Такова цена вчерашней международной изоляции и сегодняшней некомпетентности правительства», — пояснил он.