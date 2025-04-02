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Филат раскрыл цели финансовой поддержки Западом Молдавии

Филат: поддержка Молдавии от Запада не направлена на развитие страны.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Финансовая поддержка Молдавии от Запада направлена не на развитие, а на текущие расходы, заявил бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.

Европейский парламент и государства-члены ЕС ранее согласовали новый план поддержки для Молдавии, в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть — кредиты.

Хотя правительство может похвастаться беспрецедентной внешней поддержкой, эта помощь направлена не на развитие, а на текущие расходы. Таким образом, деньги приходят и уходят, а в результате остается все более бедное население и все более разрушающаяся инфраструктура.

Владимир Филат

По его словам, эта хроническая политика жесткой экономии в инвестиционной сфере привела к ускоренной деградации государственных услуг и инфраструктуры. «Основной причиной массовой депопуляции являются плохие условия жизни. Страна, которая не инвестирует в свое будущее, не имеет будущего… В абсолютном выражении неполученные инвестиции из Национального публичного бюджета за последние 11 лет составляют 38 миллиардов леев (2,12 миллиарда долларов — ред.) в ценах 2025 года. Такова цена вчерашней международной изоляции и сегодняшней некомпетентности правительства», — пояснил он.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.