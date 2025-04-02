Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о намерении стать главой ООН

«Процесс отбора преемника Гутерриша еще не начался — этот процесс начнется в конце этого года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет объявлен призыв к подаче кандидатур… Я рассматриваю это, и рассматриваю очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент», — заявил господин Гросси на Аргентинском совете по международным отношениям (цитата по La Nacion). Он добавил, что для него было бы честью, если бы его родная Аргентина выдвинула его в качестве кандидата.
На совете господин Гросси оценил работу Совета Безопасности ООН, заявив, что тот находится в «парализованном» состоянии. «Он не может двигаться вперед. Я считаю, что международные лидеры должны работать с той реальностью, которая есть, а не с той, которая должна быть. Если бы у нас был Совет Безопасности, который бы работал идеально, очевидно, мы бы не имели тех конфликтов, которые имеем сейчас», — сказал он.
Рафаэль Гросси — аргентинский дипломат, впервые он стал главой МАГАТЭ в 2019 году после смерти бывшего гендиректора агентства Юкии Амано. До этого он был послом Аргентины в Австрии, МАГАТЭ и других международных организациях, которые базировались в Вене. Антониу Гуттериш был избран генсеком ООН в 2016 году.