Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о намерении стать главой ООН

«Процесс отбора преемника Гутерриша еще не начался — этот процесс начнется в конце этого года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет объявлен призыв к подаче кандидатур… Я рассматриваю это, и рассматриваю очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент», — заявил господин Гросси на Аргентинском совете по международным отношениям (цитата по La Nacion). Он добавил, что для него было бы честью, если бы его родная Аргентина выдвинула его в качестве кандидата.