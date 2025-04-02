Мэр Воронежа поручил предпринять меры для уменьшения пробок на Остужева

Напомним, что на пробки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева, а также при подъезде к Северному мосту, воронежцы начали жаловаться пару недель назад. Тогда было перекрыто две полосы на улице Остужева. Ограничения, как ранее сообщали в мэрии, продлятся до июля. Мэр Воронежа Сергей Петрин в своем телеграм-канале отметил, что, к сожалению, без перекрытия части дороги в данном случае было не обойтись. Однако, разумеется, для воронежцев возник ряд неудобств.
«Вижу и разделяю волнения горожан, связанные с заторами на улице Остужева. К сожалению, любые дорожные работы вызывают неудобства. Реализация крупных инфраструктурных проектов — вдвойне. Однако они временны и позволят в дальнейшем проезжать этот участок быстрее, чем раньше», — отметил глава городского округа.
Несмотря на сложности работ, включающих переустройство коммуникаций и возведение эстакады, власти отказались от полного перекрытия реконструируемого участка. Также некоторое время назад скорректировали и движение по кольцу — теперь его, по сути, нет, действует классический перекресток, то есть водители проезжают сквозь кольцо. При этом при выезде с улицы Переверткина разрешен лишь поворот направо. И, по словам Сергея Петрина, корректировки схемы движения продолжатся. Вопрос остается на контроле в городской администрации.
«Поручил Центру организации дорожного движения рассмотреть все возможные варианты дополнительных корректировок для минимизации заторов в зоне строительства развязки. Например, временного переноса остановочного пункта и пешеходного перехода, реорганизацию движения на отдельных участках
При этом воронежцы также могут высказать свои пожелания относительно усовершенствования временной схемы дорожного движения. Предложения горожане могут направлять в профильное управление мэрии.