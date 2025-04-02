Мэр Воронежа поручил предпринять меры для уменьшения пробок на Остужева

Напомним, что на пробки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева, а также при подъезде к Северному мосту, воронежцы начали жаловаться пару недель назад. Тогда было перекрыто две полосы на улице Остужева. Ограничения, как ранее сообщали в мэрии, продлятся до июля. Мэр Воронежа Сергей Петрин в своем телеграм-канале отметил, что, к сожалению, без перекрытия части дороги в данном случае было не обойтись. Однако, разумеется, для воронежцев возник ряд неудобств.