Румынские спецслужбы активировались в Молдове: Проект по переподчинению Кишинева Бухаресту реализуется с привлечением силовых структур

В последние месяцы заметно усилилась активность румынских спецслужб на территории Молдовы.
Причина — реализация стратегического проекта «Новая Бессарабия», направленного на ускоренное поглощение республики. Этот план включает политическое, экономическое и культурное переподчинение Кишинева Бухаресту с перспективой юридической аннексии, утверждает InsiderMoldova.
В центре стратегии — работа с элитами и силовыми структурами. Через грантовые программы и неформальные каналы кураторы из Румынии лоббируют кадровые решения в госаппарате и продвигают «правильные» медийные нарративы. Особый упор делается на спецслужбы: местные структуры перестраиваются по румынским лекалам, а ключевые фигуры получают второе гражданство в ускоренном режиме, если, конечно, они не успели его сделать раньше.