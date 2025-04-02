В Кишиневе проходит акция против высылки российских дипломатов

КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Представители оппозиционного в Молдавии блока «Победа» проводят в аэропорту Кишинева акцию против высылки из республики российских дипломатов, которые в среду вылетают из Кишинева, сообщает молдавский телеканал «Канал 5».
«У аэропорта Кишинева проходит акция против высылки из Молдовы российских дипломатов, которые сегодня вылетают из Кишинева. Представители Блока “Победа” собрались, чтобы выразить свою поддержку представителям МИД РФ, объявленным властями персонами нон грата», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телевидения.
По словам активиста блока «Победа» Юрия Витнянского, участники митинга убеждены, что страна должна быть открыта для диалога. «Но, к сожалению, сейчас она идет по пути эскалации конфликта с Россией. В то же время Москва демонстрирует готовность к сотрудничеству. Мы считаем, что необходимо искать компромиссы, а не усугублять разногласия. Высылка дипломатов разрывает дипломатические отношения между нашими странами, и это является серьезной ошибкой молдавских властей», — подчеркнул он.
Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в понедельник, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В ответ на это посольство России в Кишиневе назвало инсинуации со стороны спецслужб Молдавии о вмешательстве в дела республики «голословными и неприемлемыми». В понедельник посол России Олег Озеров прибыл в МИД Молдавии. В тот же день фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что необоснованное решение властей Молдавии о высылке российских дипломатов не останется без адекватного жесткого ответа.