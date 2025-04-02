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31 жителю региона вручили госнаграды

31 южноуралец был удостоен государственной награды за достижения в различных сферах.

Источник: Правительство Челябинской области

Награды в ходе торжественной церемонии вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Профессионализм и верность долгу.

Каждый из вас своим трудом заслужил признание общества, проявил особую ответственность, высокий профессионализм, верность гражданскому долгу. Всех вас объединяет одно очень важное качество. Вы — патриоты нашей страны и Челябинской области.

Алексей Текслер

Среди награждённых особо отметили вклад сотрудников стратегических предприятий региона, которые обеспечили экономическую стабильность страны в нынешних сложных геополитических условиях. Кроме того, отметили медицинских работников, общественных деятелей, спортсменов и представителей других профессий, продемонстрировавших высокий профессионализм и самоотдачу.

Губернатор поблагодарил и семью Сафроновых из Чебаркуля, которых удостоили медали ордена «Родительская слава». В семье воспитывают четверых детей.

«Эта высокая награда станет знаком глубокого уважения, общественного признания вашего почётного родительского труда, вклада в сохранение лучших традиций, — уверен Алексей Текслер. — Таких крепких семей в нашей стране и в нашем регионе должно быть как можно больше».

По мнению Жанны Сафроновой, самое главное для крепкой семьи — вера, надежда и любовь:

«Чтобы дети знали: мы в них верим, мы их любим».

Чтобы менять жизнь к лучшему

Кроме того, по указу президента Владимира Путина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени наградили Виктора Мамина и Сергея Колчанова. Другие два южноуральца удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медаль Луки Крымского глава региона вручил одному медицинскому работнику. Присвоены почётные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Губернатор вручил две Почётные грамоты Президента РФ и Благодарственное письмо Президента РФ, а девяти южноуральцам объявлена Благодарность главы государства.

Высокого звания «Почётный гражданин Челябинской области» удостоили ветерана Приборостроительного завода в Трёхгорном, Героя Труда РФ и руководителя регионального отделения организации "Трудовая доблесть России Константина Чуманова — за многолетний труд и вклад в развитие промышленности региона, которые стали для последующих поколений примером для подражания.

Также глава региона вручил четыре медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени и два знака отличия «За безупречную службу». Были присвоены почётные звания «Заслуженный работник образования Челябинской области» и «Заслуженный ветеринарный работник Челябинской области».

В завершение торжественной церемонии Алексей Текслер подчеркнул важность единства и сплочённости в условиях современных вызовов.

«Ваши профессиональные достижения помогают нам всем идти вперёд, вместе менять жизнь к лучшему».