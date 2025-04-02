В Молдавии идет борьба с христианскими ценностями, заявил Додон

КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что в республике с согласия властей идет борьба с традиционными христианскими ценностями и агрессивно продвигается идеология ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
«Под влиянием идеологии Сороса и с согласия власти ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) в Республике Молдова ведется борьба с традиционными христианскими ценностями и агрессивно продвигается ЛГБТ*. А после того, как ПДС захватила судебную систему, удары по Церкви и верующим наносят и судебные инстанции», — написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ответ на попытку православной церкви противостоять пропаганде ЛГБТ*-активистов, которые организуют парады и другие мероприятия, оказывающие пагубное воздействие на детей, власть применила подконтрольные ей инструменты. «Недавно суд признал неприемлемым иск, поданный Митрополией Кишинева и всея Молдовы против решения Совета по равенству от 23 декабря 2022 года, который установил, что несогласие митрополии с организацией ЛГБТ*-парада в Кишиневе представляет собой “подстрекательство к дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Это означает, что любая критика или попытка защиты от агрессивной пропаганды ЛГБТ* является “подстрекательством к дискриминацией”, — пояснил он.
Он напомнил также, что правящая партия проголосовала против законодательной инициативы социалистов о запрете маршей ЛГБТ* и пропаганды их идей, тем самым практически став защитницей ЛГБТ*-сообщества.
Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.