В Молдавии идет борьба с христианскими ценностями, заявил Додон

Он отметил, что в ответ на попытку православной церкви противостоять пропаганде ЛГБТ*-активистов, которые организуют парады и другие мероприятия, оказывающие пагубное воздействие на детей, власть применила подконтрольные ей инструменты. «Недавно суд признал неприемлемым иск, поданный Митрополией Кишинева и всея Молдовы против решения Совета по равенству от 23 декабря 2022 года, который установил, что несогласие митрополии с организацией ЛГБТ*-парада в Кишиневе представляет собой “подстрекательство к дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Это означает, что любая критика или попытка защиты от агрессивной пропаганды ЛГБТ* является “подстрекательством к дискриминацией”, — пояснил он.