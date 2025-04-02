Радий Хабиров подчеркнул, что Башкирии нужны соблюдающие законы мигранты.

«Нам нужна трудовая сила, нужны мигранты. Но только такие, которые добросовестно работают и соблюдают наше законодательство, наши традиции и обычаи. Нам, слава богу, удается баланс держать, но он очень хрупкий, и я переживаю об этом», — прокомментировал руководитель региона.