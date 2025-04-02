Радий Хабиров подчеркнул, что Башкирии нужны соблюдающие законы мигранты.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе объявил, что республике нужны те трудовые мигранты, которые соблюдают законы.
«Нам нужна трудовая сила, нужны мигранты. Но только такие, которые добросовестно работают и соблюдают наше законодательство, наши традиции и обычаи. Нам, слава богу, удается баланс держать, но он очень хрупкий, и я переживаю об этом», — прокомментировал руководитель региона.
Как отметил Хабиров, до середины апреля он планирует провести встречу с представителями диаспор.
Ранее состоялся Совет при полпреде в ПФО по вопросам миграционной политики.