С 1 апреля в Челябинской области начался призыв

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и непребывающие в запасе. На военную службу будут призваны и направлены граждане, годные к военной службе по состоянию здоровья, уровню образования, имеющейся подготовке по военно-учетной специальности и результатам профессионального психологического отбора. Основания для предоставления освобождения или отсрочки от призыва определены статьями 23 и 24ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Это довольно внушительный перечень, уточнить подробности можно в военном комиссариате.