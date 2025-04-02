С 1 апреля в Челябинской области начался призыв

Он продлится до 15 июля, а в его рамках планируется призвать и направить для прохождения военной службы более 3 600 южноуральцев.
Первые отправки начнутся 10 апреля. Призывники будут проходить военную службу во всех военных округах, в Военно-морском флоте, видах и родах Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях, но большая часть из них останутся на службе в войсках Центрального (20,2%), Московского (15,5%) и Восточного (14,3%) военных округов. В войска Ленинградского военного округа планируется направить около 3% граждан, Южного военного округа — 7,4%, в Военно-морской флот — 5,1%, а также виды, рода войск, другие войска и воинские формирования — 34,5%. 10 призывников направят в научные роты, 20 — в Президентский полк и 50 — в пограничные войска.
Предстоящий призыв пройдет в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который Президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества.
Электронная повестка
Срок военной службы по призыву не изменился и составит 12 месяцев. Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что повестки будут приходить в электронном виде направляться в личный кабинет граждан на портале «Госуслуги».
«По сути это централизованная база данных обо всех гражданах Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, — сообщил Андрей Максуров. — Но от бумажных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы и будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника».
На территории Челябинской области создано 43 призывных комиссий муниципальных образований и 1 призывная комиссия Челябинской области.
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и непребывающие в запасе. На военную службу будут призваны и направлены граждане, годные к военной службе по состоянию здоровья, уровню образования, имеющейся подготовке по военно-учетной специальности и результатам профессионального психологического отбора. Основания для предоставления освобождения или отсрочки от призыва определены статьями 23 и 24ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Это довольно внушительный перечень, уточнить подробности можно в военном комиссариате.
С1 апреля в областном военкомате работает прямая телефонная линия по вопросам призыва граждан на военную службу: 266−60−47,266−60−25, 266−09−61 (с 9 до 16 часов в будни).
«На сборном пункте Челябинской области и в военкоматах муниципальных образований оборудованы барьерные посты для проведения термометрии прибывающих призывников, а также медперсонала, — рассказал врач-психиатр Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Челябинской области, полковник Дмитрий Каплин. — В дорогу призывникам будут выдавать медицинские маски и средства дезинфекционной обработки».
Напомним, что в предыдущий призыв, который длился с 1 октября по 31 декабря 2024 года в ряды ВС РФ было направлено около 3200 южноуральцев.