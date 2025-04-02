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Захарова указала на недооценку Киевом осведомленности Трампа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют атаки на российские объекты, не принимая во внимание осведомленность команды президента США Дональда Трампа. Об этом 2 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Возможно, полагая, что, как предыдущему президенту США [Джо Байдену], так и этому можно представлять какую-то искаженную картинку, что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется», — сказала она в эфире «Радио Sputnik».

Захарова также предположила, что Трампу будут демонстрировать лишь реакцию России на действия ВСУ, при этом не упоминая о том, кто начал конфликт.

По словам дипломата, таким образом украинский лидер Владимир Зеленский проявляет неуважение к президенту США и администрации Белого дома. Кроме того, он не учитывает уровень осведомленности Вашингтона о мировых событиях.

В ходе переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера 18 марта глава РФ поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре и отдал соответствующий приказ российским структурам.

Однако ВСУ в тот же день после публичного согласия Зеленского на приостановку ударов по объектам энергетической инфраструктуры РФ нарушили договоренность и атаковали энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Через несколько дней, 21 марта, был нанесен удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области.

Кроме того, 31 марта Минобороны РФ сообщило, что ВСУ продолжили атаки на энергетические объекты РФ, несмотря на заявления Киева. В частности, ударам подверглись объекты в Брянской области.