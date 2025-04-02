Вучич поделился, что два мировых лидера тайно разговаривали с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не встречался с Владимиром Путиным с 2021 года, но знает как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним . Он также подтвердил, что встретится с президентом РФ 9 мая впервые с начала военных действий на Украине. Вучич приедет в Москву на парад Победы. Однако, говоря об этом, он заявил, что Красная армия помогала освободить Югославию от немецкой оккупации, но в основном всю работу проделала Сербия.