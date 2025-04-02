Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму

«Девятого мая мы отмечаем знаменательную дату — 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о подвиге поколения победителей, несомненно, укрепляет нашу общую решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и всемерно способствовать обеспечению мира и безопасности на планете», — говорится в поздравлении.