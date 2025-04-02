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Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму

Путин: память о войне дает решимость РФ и Белоруссии противостоять неонацизму.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии подчеркнул, что сохранение памяти о подвиге победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость двух стран противостоять проявлениям неонацизма.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Девятого мая мы отмечаем знаменательную дату — 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о подвиге поколения победителей, несомненно, укрепляет нашу общую решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и всемерно способствовать обеспечению мира и безопасности на планете», — говорится в поздравлении.