Путин рассказал о решимости России и Белоруссии противостоять неонацизму

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии подчеркнул, что сохранение памяти о подвиге победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость двух стран противостоять проявлениям неонацизма.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Девятого мая мы отмечаем знаменательную дату — 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о подвиге поколения победителей, несомненно, укрепляет нашу общую решимость противостоять любым проявлениям неонацизма и всемерно способствовать обеспечению мира и безопасности на планете», — говорится в поздравлении.