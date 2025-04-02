В Польше раскрыли число стран, готовых «поддерживать мир» на Украине

«Лучшая безопасность для Украины — это собственная армия, храбрая, компетентная и хорошо оснащенная, и мы должны продолжать оказывать ей военную помощь, — сказал он. — Сегодня стало ясно, что около 30 стран уже заявили о своей готовности поддержать мир, как только он будет установлен, чтобы следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, которая, как вы знаете, составляет 1,3 тыс. км, будут поддерживать сами украинцы».